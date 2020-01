Antes do início do Mundial de Ralis 2020 no sempre emblemático Rali de Monte-Carlo, Oliver Ciesla, Diretor Geral do Promotor do WRC, aguarda com expetativa uma temporada competitiva, repleta de novidades emocionantes. O regresso dos ralis clássicos como o Quénia (Safari) e Nova Zelândia, bem como um novo evento no Japão, são destaques do calendário de 2020. Por que escolheu três provas fora da Europa? “Queríamos globalizar ainda mais o WRC, apresentando mais eventos fora da Europa. É a primeira…...