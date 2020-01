Por José Luís Abreu Sébastien Ogier arranca hoje oficialmente para mais uma capítulo na sua vida de piloto de ralis. E depois de ter perdido o título de 2019 para Ott Tanak, depois de seis anos em que foi sempre Campeão, o francês está com 'fome' de mais vitórias. Agora na Toyota, espera recuperar o título do WRC de volta. A equipa japonesa tem uma rica história nos ralis, por exemplo com o recente vencedor do Dakar de 2020, Carlos…...