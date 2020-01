Por Fábio Mendes António Félix da Costa esteve perto de vencer o E-Prix de Santiago, no Chile. O piloto português fez uma recuperação fantástica desde o 10º lugar até à liderança da prova, mas um problema na sua bateria obrigou-o a renunciar ao merecido triunfo. Maximilian Günther, da BMW, foi o vencedor. Fórmula E regressou às pistas, para a terceira ronda do campeonato 2019/2020, cujo palco foi O’Higgins Park, na cidade de Santiago, no Chile. Foi a terceira visita da…...