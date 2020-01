Este ano o Mundial de Ralis ficou reduzido a três equipas, e com a M-Sport/Ford sem pilotos que possam ombrear com os plantéis da Hyundai e da Toyota, é entre estas duas equipas que se esperam as maiores lutas, que pelos triunfos em ralis, ou pelos dois campeonatos. A Hyundai coloca uma ênfase maior nos Construtores, que ganhou pela primeira vez em 2019, sendo certo que com Thierry Neuville e Ott Tanak na equipa, dois dos pilotos que estiveram envolvidos…...