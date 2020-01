O Mundial de Ralis de 2020 arranca no fim de semana com o Rali de Monte Carlo. Numa época em que se baralhou e voltou a dar, com os últimos dois campeões a trocarem de equipa, os ‘suspeitos’ são os do ‘costume’. Há menos um ‘naipe no baralho’, mas não vai faltar emoção… Por José Luís AbreuFOTOS @World/André Lavadinho e Oficiais Já lá vai o tempo das ‘vacas gordas’ no Mundial de Ralis, quando a competição apresentava seis equipas oficiais.…...