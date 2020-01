Por Duarte Mesquita Armindo Araújo e Luís Ramalho apresentaram oficialmente o seu projeto para a nova temporada 2020, associando-se à ambiciosa equipa The Racing Factory, a estrutura que tem como CEO o piloto-empresário Aloísio Monteiro. Armindo Araújo e Luis Ramalho vão estar aos comandos do Skoda Fabia R5 Evo preparado pela Skoda Motorsport Foi com pompa e circunstância que Armindo Araújo e Luis Ramalho apresentaram o seu novo projeto no passado sábado, numa cerimónia que serviu igualmente para…...