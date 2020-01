Portugueses fizeram história no Dakar

Foi boa a prestação lusa neste Dakar, ensombrada, como já referimos noutro lado, pela morte de Paulo Gonçalves. Paulo Fiúza terminou no pódio, Pedro Bianchi Prata ficou perto. Um top 15 para Filipe Palmeiro, e um abandono para Ricardo e Manuel Porém. O terceiro lugar de Paulo Fiúza e Stéphane Peterhansel fica marcado na história do Dakar como o melhor resultado de um português nos autos, suplantando o feito de Carlos Sousa em 2003, que com Henri Magne ao lado,…...