Foi hoje apresentado o Vodafone Rally de Portugal 2020, uma das provas mais aguardadas pelos adeptos, nacionais e estrangeiros, num evento que desperta grandes paixões no nosso país. Carlos Barbosa foi o cicerone deste lançamento, e tocou em alguns pontos bem importantes... Há grandes novidades para este ano…"Vamos ter uma prova com mais quilómetros e mais concelhos envolvidos, que mais não é do que a pujança do poder local, face a um evento altamente popular e rentável. Juntam-se agora Mortágua…...