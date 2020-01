Por Nuno Branco Fotos: Redbull, VW, Martin Holmes, Subaru e arquivo Autosport Cresceu rodeado de ferramentas e latas de óleo, desenvolvendo, ainda em criança, apetência para a afinação de motores. Com a carta de condução no bolso, estreou-se sem demoras na competição, ficando com a certeza de que as corridas preencheriam a sua vida e que preferia vivê-la atrás do volante. Perdeu-se um mecânico, ganhámos um piloto. Rendido aos encantos dos ralis, e depois de uma fugaz passagem pela Ford,…...