Sébastien Loeb quebrou uma longa tradição no Rali da Suécia e fez história, como aconteceu no Rali da Suécia de 2004. O francês bem pode ser acusado de ser responsável pela quebra de uma tradição sueca com mais de meio século: nunca nenhum “forasteiro” foi capaz de “bater o pé” aos nórdicos no Rali da Suécia. Pois foi preciso esperar 53 anos para que um “rapazinho” de olhos azuis, pequeno no tamanho, mas grande no talento, e que há uma…...