Diz a lenda que o Dakar foi criado entre a vida e a morte do seu criador. Pouco depois de disputar as 24 Horas de Le Mans, Thierry Sabine decidiu alargar a sua alma de aventureiro e desafiar as dunas de moto. Como tantos outros, participava no Rali Abidajan-Nice, uma das primeiras competições realizadas em África. A meio do percurso, perdeu-se na Líbia, nas escaldantes areias do Ténéré, conhecido por ser o mais perigoso deserto do Mundo. Ali ficou três…...