Subaru Impreza 555: Ícone dos Ralis

Depois de alguns sinais com o Legacy, o Impreza 555 foi o carro que catapultou um pequeno construtor como a Subaru a um patamar bem mais elevado, num modelo que se tornou um ícone dos ralis. A parceria da marca japonesa com a Prodrive levou-a ao topo da modalidade. A presença da Subaru nos ralis começou no início da década de 80 e demorou uma década a ter algum relevo. Mas foi com o Impreza 555, designação de uma marca…...