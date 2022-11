Domingos Piedade deixou-nos há 3 anos…

Domingos Piedade deixou-nos a 30 de novembro de 2019. Mas deixou também um legado fantástico no que ao desporto automóvel diz respeito já que não foram muitos os portugueses que tiveram ou têm papel de tão grande relevo no desporto motorizado. De vice-presidente da AMG a líder do conselho de administração do Circuito do Estoril, Domingos Piedade influenciou, dirigiu e privou com algumas da maiores figuras do automobilismo mundial. Há dois anos que lutava contra a doença, e foi com…...