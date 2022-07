F1: Jules Bianchi perdeu a vida há 7 anos

Na manhã de 5 de Outubro de 2014 os fãs de F1 levantaram-se mais cedo para ver um dos GP mas desejados do ano. A pista de Suzuka sempre nos deu grandes corridas, mas naquele dia o espetáculo tornou-se tão sombrio quanto as nuvens que pairavam sobre o circuito. Era apenas mais um acidente. Adrian Sutil tinha perdido o controlo do seu Sauber, que estava a ser recuperado por um trator. As condições da pista eram difíceis e a luminosidade…...