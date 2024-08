Faz hoje 70 anos que se realizou a última corrida de Fórmula 1 na Suíça. Juan Manuel Fangio triunfou no Grande Prémio da Suíça que teve lugar a 22 de agosto de 1954 no circuito de Bremgarten, situado perto de Berna, à frente do compatriota José Froilan Gonzalez e do alemão Hans Herrmann. Em 1982, o Grande Prémio da Suíça regressou pela primeira vez ao calendário do Campeonato do Mundo. No entanto, foi disputado em França. Foi também neste dia,…...