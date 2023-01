Rali de Portugal 1994: O último ano do ‘alcatrão’

Já lá vão quase três décadas que o Rali de Portugal deixou de se realizar com uma etapa de asfalto. Por isso, vamos recordar a última edição em que o Rali de Portugal se disputou com a mítica primeira etapa só em asfalto. Foi em 1994, curiosamente, uma edição das mais disputadas da História da prova. Quem pensa que 'Arganil' era só grandes troços de terra, desengane-se, pois a primeira etapa do antigo Rali de Portugal tinha um conjunto de…...