24 Horas de Daytona: Verdadeiro contra relógio…

As 24 Horas de Le Mans têm forte concorrência na América do Norte. Todos os anos Daytona é palco de uma corrida de protótipos e GT com a mesma distância da prova francesa, em que os pilotos vêm de todos os quadrantes do automobilismo e o circuito permite velocidades ainda maiores... Historicamente, as 24 Horas de Daytona marcam o arranque da temporada internacional de corridas em circuito. A prova americana, disputada na última semana de Janeiro, costuma atrair não só…...