PEDRO MATOS CHAVES: A CORRIDA DA MINHA VIDA

Molson Indy Vancouver/British Columbia 1995, Indy Lights. “Faziam-me gestos obscenos e eu pensava que era por ter sido primeiro!” Pedro Matos Chaves tem uma coleção de corridas e ralis memoráveis, mas nenhuma teve o significado do triunfo de Vancouver quando militava na Indylights. Para que se perceba porque escolhi esta corrida entre tantas outras, é melhor contextualizá-la. Estávamos em 1995 e nesse ano participava na Indylights com a equipa Leading Edge num Lola-Buick. O grande favorito à vitória no campeonato…...