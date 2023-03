HÁ 15 ANOS: A maior desilusão (desportiva) da vida de Felipe Massa…

Pouco tempo depois de perder o título Mundial de Fórmula 1 para Lewis Hamilton, numa história que todos se lembram perfeitamente embora tenha já sucedido há 15 anos, Felipe Massa regressou ao volante do seu Ferrari F2008 nos testes de Jerez de la Frontera, e apesar de não estar ainda totalmente recuperado da doença que atrasou em dia e meio o início dos seus trabalhos, apareceu no Sul de Espanha bem disposto e muito motivado para conseguir no ano seguinte o…...