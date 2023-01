“O dia mais triste” da carreira de António Coutinho, foi há 30 anos

António Coutinho conta no seu currículo com o título de vice-campeão do Mundo FIA de Grupo N, alcançado em 1993, num ano que terminou de forma polémica com a desclassificação no Rali da Catalunha. Foi há 30 anos... Vinte cinco anos depois de ter caído numa ‘armadilha’ que lhe retirou a hipótese de lutar pelo título de vencedor da Taça FIA de grupo N, António Coutinho, o homem que gere um dos maiores grupos do setor automóvel em…...