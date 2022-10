Lancia Stratos HF: Feito para ganhar

O Lancia Stratos HF foi um dos mais bem sucedidos carros de ralis. Na origem, era um carro feito para a estrada, mas rapidamente um senhor chamado Cesare Fiorio percebeu as quase infinitas possibilidades oferecidas por aquele bi-lugar com motor V6 central, oriundo da Ferrari. E fez dele um monstro imbatível, que venceu 17 provas do WRC até a homologação cair, no início da década de 80. O primeiro Lancia Stratos viu a luz do dia no Salão Automóvel de…...