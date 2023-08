LEMBRA-SE DE MICHÉLE MOUTON: A melhor de todas

Há 46 anos, no AutoSport, o jornalista Fernando Petronilho titulava que a vitória no Rali de Espanha foi a «consagração definitiva de Mouton/Conconi» E adiantava: «Com este triunfo, Michèle Mouton e Françoise Conconi entraram, sem a menor dúvida, na alta roda do desporto automóvel internacional.» Não podia estar mais certo: então com 26 anos, a francesa lançou-se em definitivo para os resultados que, pouco depois, quase a transformaram na primeira senhora a vencer uma prova no Campeonato do Mundo de…...