FATO DE COMPETIÇÃO: 935 K3, o “parente” pobre do “Moby Dick”

Na altura com 40 anos de idade, o Porsche 935 K3 com que Carlos Barbot ganhou a derradeira corrida do programa do Circuito de Vila Real de 2008 era ainda capaz de impressionar qualquer piloto. Até mesmo quem já andou de F1…no caso, Pedro Matos Chaves Fiquei com algumas reservas depois de receber a notícia de que ia testar para o AutoSport um Porsche que alguém apelidou de “Moby Dick”. “Moby Dick”? Vamos para o alto mar? Isso não é…...