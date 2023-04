LEMBRA-SE DE GULF MIRAGE: Produtos de um génio

Nascido numa vila perto de Birmingham, o engenheiro John Wyer obtém o seu primeiro grande sucesso em 1959, vencendo as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato do Mundo de Sport como "team manager" da Aston Martin. Depois de trabalhar na Ford entre 1963 e 1967, Wyer forma a JWAutomotive, juntamente com John Willment. O seu primeiro carro é o Mirage M1, uma versão aligeirada do Ford GT40, construído com o apoio da petrolífera Gulf, mas apesar do triunfo…...