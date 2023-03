O que o Autosport disse de Fernando Alonso no seu ano de estreia na F1

Fernando Alonso não marcou qualquer ponto e só por uma vez terminou nos dez primeiros, no seu ano de estreia na F1, em 2001, mas o AutoSport colocou-o de imediato no top 10 de pilotos do ano. Na altura, Luis Vasconcelos escreveu “um lugar nesta classificação pode parecer excessivo, mas ou muito nos enganamos ou Alonso vai ser uma presença permanente neste top 10 quando passar a dispor dum carro minimamente competitivo. Ao longo do ano, Alonso carregou aos ombros…...