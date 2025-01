Spirit 201 Honda, o regresso do Império do Sol Nascente

A Primeira vez que a Honda chegou à Fórmula 1 foi em 1964, com uma equipa própria, gorados que foram os esforços para fornecer a Lotus com os seus motores.A Honda F1 manteve-se ativa até 1968, quando abandonou a competição, à qual regressaria apenas 15 anos mais tarde - então, sim, como fornecedora de motores. Tudo começou quando, em agosto de 1981, dois antigos empregados da March, John Wickham e Gordon Coppuck, se juntaram, graças a um acordo secreto entre…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?