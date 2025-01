Tal como muitos pilotos da sua era, Gordon Johncock começou a carreira nas ovais de terra batida, ganhando várias corridas de Sprint Cars no estado de Michigan. Com 27 anos de idade, decidiu dar o salto para o Campeonato Nacional, conquistando a sua primeira vitória no ano seguinte, depois de uma épica batalha contra AJ Foyt, no circuito de Milwaukee. Após vários anos com equipas de topo com a Gilmore Racing e a McLaren Cars, Johncock mudou-se em 1973 para…...