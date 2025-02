Foi um dos melhores da sua geração. Para Jean-Luc Thérier, os ralis eram acima de tudo uma diversão e os reconhecimentos não eram com ele... Aparecia em cada prova com uma alegria e descontração contagiantes e chegava com pouca antecedência, pois detestava fazer reconhecimentos. Para Jean-Luc Thérier, os ralis serviam sobretudo para se divertir, e tal só acontecia quando estivesse efectivamente a lutar com o cronómetro. À partida, alguém com esta atitude estaria condenado ao insucesso, mas Thérier contrariou esta…...

