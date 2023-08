LEMBRA-SE DE Pierluigi Martini: O piloto que Lamy substituiu

Pierluigi Martini, ou 'Pierino', como era afetuosamente chamado, era um personagem inconfundível no meio da F1, com a sua trunfa encaracolada e o seu sorriso fácil. Durante uma década, entre 1984 e 1995, participou em 119 Grandes Prémios de F1; rápido, nunca teve contudo os melhores meios ao seu dispor. Aliás, o seu nome era 'sinónimo' da Minardi, equipa com que efetuou a maior parte das corridas - mais exactamente 107. Por isso, não espanta que a sua melhor classificação…...