Denny Hulme: o ‘Urso’

Denny Hulme nasceu numa fazenda de produção de tabaco, algures na ilha sul da Nova Zelândia. O dono era o seu pai Alfred, um orgulhoso sobrevivente da Segunda Guerra, de onde trouxe uma Victoria Cross por heroísmo em combate aéreo sobre Creta, em 1941. Porém, ser plantador de tabaco nunca esteve no horizonte do jovem Hulme que depressa deixou a escola... mas para trabalhar numa oficina. Com esse trabalho, economizou o suficiente para comprar um MG TF, com o qual começou…...