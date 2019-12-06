Ele Há coisas mesmo do Diabo! Quem se lembra de um galês chamado Gary Hocking? Decerto, quase ninguém - apesar dele ter sido um dos grandes pilotos dos finais da década de 50 e início da de 60, nas provas de duas rodas. O seu nome vem a propósito, nesta crónica, por causa daquilo a que muitos teimam em chamar destino. Os pilotos são, quase por definição, muito supersticiosos. Hocking não era excepção. Em 1962, a primeira prova do Mundial de Motociclismo era…...

