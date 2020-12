Ganharam apenas uma corrida de F1 na sua carreira. No jogo da batalha naval, é como se tivessem dado um tiro direitinho no porta-aviões. Na vida real da F1, foi o tiro que os retirou do anonimato em que certamente (pelo menos alguns deles…) ficariam caso nunca tivessem ganho nada. São 23 - apenas 23, se contarmos apenas os da F1. Se incluirmos os da Indy 500, já são 33. Os 23 (ou 33) magníficos (como preferir). Sabem quem foram?…...