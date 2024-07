O Circuito de Sa-Francorchamps é o mais belo do mundo. E, com a versão Nordschleife do Nürburgring, um dos raros e verdadeiros circuitos que ainda resistem à voragem das ‘pistas-laboratório’ A História do circuito de Spa-Francorchamps começa muito antes da sua construção, no início da década de 20 do século passado. Na verdade, já em 1896 se realizam provas nas Ardenas, em cujo coração foi implantado. E, a partir de 1902, essas corridas passaram a fazer-se numa parte fechada de…...