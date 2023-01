Nigel Mansell na IndyCar foi há 30 anos

Emerson Fittipaldi já o tinha feito antes – vir das pistas da F1 para as da CART e vencer. Mas, de forma quase arrogante como Nigel Mansell o fez, nunca ninguém tinha sequer imaginado ser possível... Mas foi: zangado com Frank Williams e com a F1 em geral, Nigel Mansell, no final de 1992, ainda com o título de Campeão do Mundo fresquinho no bolso, surpreendeu toda a gente ao anunciar a sua intenção de atravessar o Atlântico e aterrar…...