Targa Florio: Para homens de barba rija

O Targa Florio nasceu em 1906, do sonho de um rico siciliano, Vincenzo Florio. Uma das mais duras competições europeias, a sua dificuldade era tal que a palavra “targa” é hoje sinónimo disso mesmo, sendo usada em várias provas, um pouco por todo o mundo, nomeadamente nos Antípodas. Desde meados da década de 20, o Targa Florio tornou-se uma das mais importante corridas existentes da Europa, lado a lado com as 24 Horas de Le Mans e as…...