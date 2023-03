Este fim de semana há ERC em Fafe: Sabe como ‘nasceram’ os troços há 40 anos?

https://youtu.be/s4YKBbYvuoU Como qualquer bela história de sucesso, todas têm um começo e um dos seus grandes impulsionadores, quiçá o maior, é Parcídio Summavielle, ex-Presidente da Câmara de Fafe, cidadão honorário da Cidade. Foi ele, que com o seu entusiasmo desbravou muitos dos caminhos que agora são revisitados pela nata do CNR e WRC, e por isso aqui fica a história na primeira pessoa: “Já era tradicional o Rali de Portugal passar por Fafe, com o troço de Lagoa e como…...