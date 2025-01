Há muitas formas de olhar para a rica história do Rali de Monte Carlo. Curiosamente as histórias que se seguem têm todas o #6 em comum... O Rali de Monte Carlo nos anos terminados em seis, teve edições quase sempre memoráveis. Não deve haver muitos adeptos hoje em dia que se recordem do que sucedeu há mais de 90 anos, quando Victor Bruce venceu o Rali de Monte Carlo. Ele era piloto profissional pela British AC e essa foi a…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?