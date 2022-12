Photo Finish: GP de Espanha de 1981 (21 de junho)

Um grande duelo! Cinco pilotos em 1,24s não é nenhum recorde – dez anos antes, também cinco pilotos tinham ficado em 0,61s em Monza. Mas a prova espanhola valeu pelo intenso duelo entre todos, com destaque para a espetacularidade da pilotagem de Gilles Villeneuve, que acabou por ganhar, com Laffite, Watson, Reutemann e De Angelis em estreito ‘comboio’, atrás de si. Esse foi um dia anormalmente quente em Jarama, nos arredores de Madrid. No arranque, Jones e Reutemann saltaram para…...