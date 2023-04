Photo Finish: GP de Itália de 1971 (5 de setembro)

O GP de Itália de 1971 significa a ‘pole position’ nas vitórias mais ‘apertadas’ na F1. De facto, uma vitória com apenas 0,010s de diferença para o segundo classificado, é quase incrível! Mas foi isso mesmo que sucedeu, naquele dia de setembro, em Monza. E não foi só isso: o melhor é que, no final da corrida, os cinco primeiros cabiam em 0,61s! Esse GP tornou-se no mais renhido da História da F1, algo que até hoje ainda não foi…...