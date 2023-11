Grupo S foi um sonho impossível

Cumprem-se agora 37 anos do fim do sonho dos dos Grupos B, uma era mítica dos ralis. Antes da decisão, todos se preparavam para o passo seguinte. Os acidentes levaram ao fim do Grupo B, e o Grupo S, previsto para 1988, quase não saiu do papel. Com algumas pequenas exceções... Cascais, Hotel da Baía, Markku Alen tomava um aperitivo enquanto contemplava o Oceano Atlântico, e ao mesmo tempo ouvia mais uma vez, um rol de perguntas sobre os…...

