Ele há dias assim e o dia 24 de Setembro de 1979 foi um desses dias. Pelo menos para um tal de Ayrton Senna da Silva, estrela emergente da música popular gritada pelos cilindros dos motores e que, no Kartódromo do Estoril, cantou uma canção de embalar… mas em que o bandido acabou por ser outro, o improvável Peter Köne. Esta é a história de como um Campeão do Mundo anunciado não o foi. Na verdade, à boa maneira dos heróis…...

