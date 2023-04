BMW M3: Eu sou a lenda

As provas de carros de turismo sempre serviram de inspiração para muitos entusiastas terem em casa algo parecido com um carro de competição. Várias marcas, desde a Jaguar à Austin, passando pela Ford, Fiat-Abarth, Alfa Romeo ou Volvo, deixaram a sua marca na disciplina, mas foi preciso esperar até aos anos 80 para surgir o carro de turismo definitivo: o BMW M3 [embed]https://youtu.be/6wG8ayyFfv0[/embed] Com duas décadas recheadas de sucesso nas corridas de turismo, a BMW precisava de uma nova arma…...