César Torres: O Senhor Rally de Portugal , deixou-nos há 25 anos

Cumprem-se hoje exatamente 25 anos que César Torres nos deixou. Tinha 64 anos. Ficou um legado inigualável, e por isso vamos recordar um pouco da sua história. Nascido a 27 de fevereiro de 1933, contava 64 anos, e o seu nome ficará na história do automobilismo português, não apenas como um dos mais corajosos pilotos nos anos 60, mas essencialmente como um dos seus maiores dirigentes. À data do seu falecimento, César Torres exercia as funções de Presidente-Delegado da Federação…...