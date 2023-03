Elio de Angelis: A elegância do pianista

Foi precisamente há 65 anos que nasceu em Roma, Elio de Angelis. Foi piloto de Fórmula 1 entre 1978 e 1986, passando pela Lotus - onde venceu as suas duas únicas corridas na disciplina - Shadow e Brabham. Viria a falecer no dia 15 de maio de 1986, em resultado de um brutal acidente com o Brabham BT55 numa sessão de treinos no Circuito de Paul Ricard. À entrada dos "esses" de la Verrerie a asa traseira do Brabham-BMW de…...