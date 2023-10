Kimi Raikkonen: O Campeão improvável de 2007

No dia em que celebra 44 anos de idade, recordamos Kimi Räikkönen que durante as 19 temporadas na Fórmula 1 foi aumentando a sua legião de fãs, apesar de não fazer um grande esforço para isso. São tantos os episódios míticos do piloto finlandês, tanto dentro como fora de pista. O seu maior momento na carreira nesta disciplina aconteceu em 2007, o ano em que alcançou o título mundial. No Mundial de Fórmula 1 de 2007 a corrida que tudo…...