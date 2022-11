Rali do Algarve 1980: Estreia mundial do Audi Quattro

PERFIL Na próxima semana, o Rali do Algarve regressa como Taça de Portugal de Ralis. Há 42 anos, em 1980 o Audi Quattro nascia para os ralis nas estradas algarvias, pelas mãos de Hannu Mikkola, numa prova marcada pelo título nacional de Santinho Mendes e Europeu de Antonio Zanini. Na altura e durante muito tempo o Rali do Algarve era a prova decisiva para o nome do Campeão Nacional de Ralis. Desta feita volta a sê-lo, mas na Taça da…...