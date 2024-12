O LC2 marcou a tentativa da Lancia bater o pé à forte armada da Porsche no Mundial de Resistência, mas apesar de muito rápido, o carro era também muito frágil. Resultados à parte, decorado com as míticas cores da Martini, o LC2 é um dos mais bonitos Grupos C de sempre GRUPO C: A era do Grupo C produziu carros verdadeiramente memoráveis, como por exemplo o Porsche 956 ou, mais tarde, o Jaguar XJR-14, mas também o Lancia LC2, um…...