Michael Schumacher estreou-se na Fórmula 1, há 30 anos, num fim de semana histórico, de um piloto que se viria a tornar um mito da modalidade. Ironicamente, um problema de embraiagem levou a que o alemão apenas percorresse cerca de um quilómetro na corrida, mas o que já tinha feito nos treinos deixou a certeza que tinha chegado à F1 um piloto muito especial. O passar do tempo ditaria que Spa-Francorchamps seria sempre um marco na carreira do Michael Schumacher,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?