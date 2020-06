Fórmula 1 teve a sua dose de bizarrias, como a que é ilustrada pela foto que vê. Houve um pouco de tudo, desde intervenções da polícia a suspeitas de suicídio. Fique a conhecer as histórias dos ‘DNS’ – ‘did not start’. Por exemplo o GP de San Marino de 1982: Dos 18 pilotos que fizeram a qualificação, um foi declarado pelos médicos com ‘não apto’ para correr e dois desistiram antes da largada, figurando nas estatísticas da F1 como ‘DNS’…...