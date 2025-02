Stig Blomqvist continua a ser um nome incontornável do Mundial de Ralis. O antigo Campeão do Mundo mantém o recorde de vitórias – a meias com Marcus Gronholm - no ‘seu’ Rali da Suécia e fez da Saab marca vitoriosa. Existem algumas provas, no Campeonato do Mundo de Ralis, cujos concorrentes locais fazem questão de vender cara a derrota. Finlândia e Córsega são disso exemplos, tal como a Suécia. No entanto, ao contrário do que acontece na Finlândia e França,…...